Armando Evangelista: «Forma de jogar do Santa Clara agrada-me»

O técnico Armando Evangelista encara a visita ao Santa Clara com a ideia de dar continuidade ao desempenho que permitiu somar os três pontos na receção ao Gil Vicente, na última jornada, mas também não esconde as dificuldades em perspectiva por força do elevado investimento dos açorianos, bem como pela obrigatória adaptação à humidade do arquipélago."O Santa Clara está a reforçar-se com qualidade e quantidade. Uma aposta acima do normal em elementos com provas dadas, pelo que é natural que, a jogar em casa e ainda sem triunfos, queira rentabilizar esse investimento" , comentou o responsável arouquense, para logo de seguida salientar "a ambição do Arouca passa por querer dar sequência ao desempenho positivo da última jornada": "O campeonato nunca será fácil para nós, de maneira que todos os pontos são de extrema importância".Horizonte de otimismo que Armando Evangelista espera consumar com a mesma consistência defensiva e uma obrigatória rápida adaptação às condições climatéricas dos Açores."Todas as vezes que fui lá jogar houve essa dificuldade acrescida da humidade, principalmente no arranque do jogo, pelo que teremos de fazer uma activação mais diferenciada para controlar esse aspeto, até porque o Santa Clara costuma ser bastante ofensivo desde o início, com uma pressão alta a tentar impedir a construção adversária e a explorar eventuais erros", referiu o técnico, salientando que "o Mário Silva tem feito um excelente trabalho e os dois jogos já realizados não dizem nada sobre o que será a época de cada clube": "A forma de jogar do Santa Clara agrada-me, mas olhamos para este jogo com o intuito de dar continuidade à nossa evolução, sabendo que para amealhar pontos temos de mostrar qualidade e sofrimento".Ao nível de opções, Armando Evangelista não quis abrir o jogo sobre o regresso de Quaresma à titularidade após ausência devido a castigo, mas confidenciou que tanto Pedro Moreira como David Simão estão recuperados e convocados para esta visita aos Açores.