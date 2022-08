Armando Evangelista: «Frente ao Sp. Braga é preciso muita coragem para circular por longos períodos»

Armando Evangelista assumiu a zona de conforto que o Arouca alcançou neste arranque de época com os seis pontos obtidos nas primeiras três jornadas e espera dar continuidade ao seu processo na receção ao Sp. Braga, mas também foi célere a dar ênfase às preocupações que o melhor ataque do campeonato suscita."O nosso arranque deixa-me satisfeito, mas agora temos pela frente um adversário com um arranque ainda melhor e os 11 golos que o Sp. Braga apontou traduzem quase tudo, pelo que será importante manter um bloco curto para tirar espaço e impedir a qualidade do adversário em criar desequilíbrios", comentou Armando Evangelista, sem problemas em revelar que segredo do jogo estará na capacidade do Arouca em ter a posse de bola: "É importante ter muita coragem e capacidade para circular e ter a posse por longos períodos. Temos de tentar levar o Sp. Braga para uma posição desconfortável, mas isso implica equilíbrio em todos os sectores perante uma equipa que também é muito forte no ataque à profundidade".Ideia de estabilidade a dar mais ênfase ao papel do meio-campo perante um Sp. Braga que Armando Evangelista ainda classifica de muito aproximado do da época passada, embora com dinâmicas distintas."Parece-me que este Sp. Braga ainda não mudou muito na sua base, dado que há poucas alterações no onze inicial, mas é uma equipa com processos diferentes. O Carvalhal tinha uma linha de cinco atrás, ligeiramente camuflada, mas que estava lá, ao passo que o Artur Jorge aposta claramente numa linha de quatro elementos e dois avançados com enorme mobilidade. Parece-me que com o Banza e com o Vitinha o Sp. Braga é mais pragmático e, como cá atrás há capacidade de posse, não têm problemas em apostar num estilo mais direto, sendo que esse ataque à profundidade também é mais agressivo", comentou o treinador, ciente que o Arouca não poderá dividir o desenrolar mediante o mesmo estilo: "Jogar com um bloco curto e querer sair rápido é um risco porque podemos perder a bola com mais facilidade e a nossa ideia é tirar tempo e espaço ao adversário de modo a construir uma envolvência que nos permita criar situações de ataque em igualdade numérica".No que diz respeito às opções à disposição e tendo em conta a disponibilidade que os experientes Pedro Moreira e David Simão já apresentaram na jornada anterior importa referir que os defesas Galovic e Sema Velázquez ainda não terminaram os respectivos processos de recuperação e são cartas fora do baralho para este jogo, na certeza que o lateral Tiago Esgaio também não entra na equação, uma vez que está em Arouca a título de empréstimo do Sp. Braga.Por esclarecer está apenas a possibilidade do avançado Antony poder ir a jogo, até porque Armando Evangelista confidenciou que o brasileiro "poderá estar apto em função da evolução que demonstrou ao longo da semana".