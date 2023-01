Armando Evangelista: «Golo acabou por colocar justiça naquilo que foi o jogo»

Tal como Vítor Campelos, também Armando Evangelista pareceu satisfeito e resignado com o empate entre Chaves e Arouca esta tarde. Na análise ao encontro, o técnico dos arouquenses lamenta a forma como a sua equipa sofreu o golo, mas enalteceu a resposta dada."O primeiro golo surge de uma falta em que, aparentemente, não havia perigo para a nossa baliza. A verdade é que foi penálti e vimo-nos em inferioridade numérica numa situação um tanto ou quanto caricata. Tivemos a capacidade de pegar no jogo, de criar situações de finalização, chegámos diversas vezes à área adversária, tivemos a capacidade de empurrar o Chaves para o seu meio-campo defensivo.O golo [do empate], quando surgiu, também de grande penalidade, é verdade, acabou por [colocar] justiça naquilo que foi o jogo. De salientar que esta capacidade que tivemos a quatro dias, ou nem tanto, do último jogo que fizemos, muito desgastante, como é óbvio, não só pelo que fizemos dentro do campo, mas pelos antecedentes, parece-me que acaba por se ajustar àquilo que eram as nossas pretensões.O Benji, o Weverton, e esperamos poder ainda receber mais alguém, eram lacunas que estão identificadas, até, por exemplo, [pela] lesão do Vitinho que, provavelmente, este ano não vai jogar mais, [além] da saída do Bukia. São jogadores que vêm dar outras opções, sabemos que ainda é muito prematuro eles ponderem render aquilo que pretendemos, porque [tiveram] pouco tempo de trabalho com o grupo.Nesta sequência de jogos que temos tido, [tivemos] pouco tempo para trabalhar aspetos que [os] possam integrar mais rapidamente, mas vêm [dar-nos] outro tipo de soluções porque são jogadores diferentes, de que a equipa necessitava. O campeonato ainda não virou e sabemos que vai uma luta grande até ao fim, daí o Benji e outros que possam chegar.Precisamos [deles] porque é um campeonato duro, o Arouca é uma equipa que, por norma, sofre sempre, e vai continuar a sofrer, mas o espírito está lá e hoje [domingo] foi demonstrado que, emocionalmente, a equipa está forte e há que integrar estes jogadores o mais rapidamente possível para que possam ajudar os que [já] cá estavam".