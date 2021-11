Armando Evangelista: «Golo da vitória trouxe justiça»

Armando Evangelista, treinador do Arouca, considerou justa a vitória diante do Boavista, em partida da 12.ª jornada da Liga Bwin, e admitiu que "não esperava sofrer tanto"."Olhando para o que fizemos nos primeiros 45 minutos, sabendo de antemão que este jogo iria ser equilibrado e disputado, tivemos uma boa entrada e, se chegámos ao intervalo com vantagem, parece-me que poderia ser mais dilatada. Temos três situações claras além do golo, que nos daria outro conforto. A segunda parte foi mais equilibrada, principalmente no início, depois de sofrer voltamos a pegar no jogo e a demonstrar que queríamos ganhar, tivemos mais caudal ofensivo e o golo faz justiça ao que foram os 90 minutos, porque em grande parte o domínio foi nosso", analisou o treinador dos arouquenses, em conferência de imprensa."Sabemos que o campeonato é competitivo, a posição que ocupamos, que não há jogos fáceis, mas queremos a equipa competitiva como tem sido. É importante ganhar, somar pontos e ter a mentalidade certa para o resto do campeonato. Ao ter medo de perder estamos muito longe de ganhar. É preciso ter vontade de ganhar os jogos, a equipa torna-se mais competitiva e tenho a certeza que o grupo tem interpretado a mensagem de uma forma positiva.""O Norbert acaba por ter oportunidade fruto do trabalho que tem vindo a desenvolver. Veio do Campeonato de Portugal, a evolução tem sido fantástica. Demonstrou tranquilidade e merece este resultado. O Campi é fruto da competitividade naquele setor, têm todos trabalho de forma séria e dado dores de cabeça à equipa técnica, hoje achamos importante ter um central de pé esquerdo para nos dar outro tipo de saída por esse corredor.""É um miúdo que chegou este ano, a adaptação nunca é fácil, deixou a família e o país, aprendeu novos hábitos e culturas, mas tem vindo a crescer e acaba por ter minutos agora, acredito que esta entrada com o golo lhe dê mais motivação para continuar o crescimento e isso é bom para ele e para o Arouca.""É uma surpresa, desvirtua o que é a verdade desportiva. Deveria haver regulamentação que protegesse este tipo de casos. Estamos a atravessar uma época atípica que ninguém estava à espera e não é fácil tomar medidas face a estes casos. De qualquer forma não me parece que seja o mais adequado para o espetáculo, o futebol e à credibilidade do mesmo. Se há jogos que poderiam ser adiados com justa causa, este seria um deles. Nove jogadores em campo e dois deles guarda-redes, em nada beneficia e contribui para o espetáculo. Nós gostamos de ganhar, mas temos a obrigação de proporcionar bons espetáculo e essas condições não são as ideais".