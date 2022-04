Armando Evangelista: «Há um penálti por assinalar e quem disser o contrário não está a dizer a verdade»

Após o desaire do Arouca frente ao Vizela, Armando Evangelista deixou reparos à arbitragem por considerar que houve um penálti não assinalado sobre Galovic."O Vizela entrou forte e, nos primeiros 20 minutos, não nos deixou sair como gostávamos. Sofremos um bocadinho, mas depois descobrimos os espaços para ligar a primeira e a segunda fase de construção. Tivemos duas bolas no ferro na 1ª parte, sofremos o golo e entrámos bem na 2ª parte. Depois do empate há um penálti por assinalar e quem disser o contrário não está a dizer a verdade. A mim não me deixa dúvidas, é penálti em qualquer parte do mundo. Podíamos ter passado para a frente do marcador, não aconteceu e o Vizela fez o 2-1 numa transição. Temos de nos queixar da pouca eficácia que tivemos", começou por dizer em conferência de imprensa.Assumindo que espera poder contar com o Alan Ruiz que se apresentou em Vizela para os jogos que faltam, o técnico abrdou ainda as contas pela permanência: "Era um jogo importantíssimo e fizemos tudo para o ganhar. Com o aproximar do final do campeonato, os jogos revestem-se de maior importância e temos menos pontos para recuperar. O Arouca teve três jornadas em zona de despromoção, três no lugar de playoff e as restantes em zona de permanência. Isso diz muito da dificuldade que tem sido esta época. No entanto, estamos cá para lutar pelo que pretendemos".