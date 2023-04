Armando Evangelista: «Há um trabalho muito sério por trás»

Armando Evangelista, treinador do Arouca, analisou o triunfo dos arouquenses em casa, a contar para a 27ª jornada da Liga Bwin, diante do Marítimo (1-0)."A entrada do Arouca não foi boa. O Marítimo criou-nos algumas dificuldades pela forma como estava a pressionar a primeira linha de construção. Demorámos um bocadinho a entender os espaços, mas, depois de compreendermos, acho que acabou por ser uma primeira parte equilibrada. Tivemos as nossas oportunidades, o Marítimo teve as suas e nós acabámos por conseguir finalizar. Na segunda parte, em relação às oportunidades criadas e desperdiçadas, o Arouca esteve muito por cima. Oportunidades só com o guarda-redes pela frente, em superioridade numérica nas zonas de finalização e não conseguimos fazer o golo que nos poderia dar maior tranquilidade", vincou o trécnico."Iria mentir se dissesse que sim. Agora, há um trabalho muito sério por trás, um grupo de jogador e dirigentes que nos têm dado a estabilidade necessária para poder fazer o que estamos a fazer [...] Temos sabido levar a água ao nosso moinho, espero que assim continue. Faltam sete jogos e vamos acreditar que esta é a fórmula certa porque foi a que nos trouxe até aqui. A seriedade não é negociável, o empenho e a ambição não são negociáveis e agora é manter os pés no chão".