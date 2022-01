Armando Evangelista: «Hoje não era o dia do Arouca»

Armando Evangelista, treinador do Arouca, lamentou que os arouquenses tivessem consentido a derrota nos derradeiros minutos de jogo mas que os seus homens fizeram o suficiente para vencer na casa do Belenenses SAD (2-1). O técnico da formação do distrito de Aveiro assumiu também que pensava "ter mais pontos no final da primeira volta"."As incidências do jogo não nos foram favoráveis. Fizemos o suficiente para levar os três pontos. Ficámos logo reduzidos a 10 e isso acabou por desmontar o plano de jogo. Quando voltou a igualdade numérica, fizemos o golo e tínhamos o jogo controlado. Com nove, ficou mais difícil. O desgaste já era muito e, assim, ficou mais. O desgaste e a concentração acabaram por nos penalizar, mas a vontade de querer vencer ficou bem patente. Com menos dois elementos, acabámos por ter duas bolas nos ferros, mais uma do Oday Dabbagh isolado e o Arsénio também podia ter feito numa boa oportunidade. A quantidade de oportunidades que temos acho que justificaria outro resultado. Hoje não era o dia do Arouca. Com uma pontinha de sorte ou justiça, penso que a equipa podia levar os três pontos. Sabemos que o Arouca vai ter de continuar a ser competitivo e a sofrer. Sabemos qual é o caminho e vamos continuar. Acredito que, com esta vontade, organização e querer, vamos conquistar muitos pontos", atirou Armando Evangelista.