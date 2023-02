Armando Evangelista inconformado com derrota frente ao Benfica: «Três remates... três golos»

As ilações de Armando Evangelista à derrota (0-3) do Arouca frente ao Benfica, na 18.ª jornada da Liga Bwin.



"O vencedor é merecido e incontestável, mas até saio satisfeito no geral pelo rendimento da minha equipa. Concedemos pouco ao Benfica mas em três remates... três golos. Não me recordo de uma defesa do nosso guarda-redes, e com isto não quero dizer que o resultado não é justo...é justíssimo. Nós mostrámos organização, mas tivemos problemas no processo defensivo e em ligar o jogo. Acima de tudo penso que nos faltou alguma profundidade que nos impediu de chegar à baliza adversária com mais acutilância. Os golos que sofremos parece-me que nascem das individualidades que o Benfica tem. Creio que o maior exemplo é o segundo golo do jogo", começou por dizer o técnico do Arouca, em declarações na conferência de imprensa.

Na sua perspetiva qual foi a grande falha da sua equipa neste jogo?

"Não tivemos capacidade de segurar bola no último terço, e isso também se explica com as características do Michel que não está identificado com a nossa organização. Ele trabalhou muito, mas há dinâmicas que não domina. É pena que esta noite não tivéssemos mostrado a mesma capacidade que revelámos em outros jogos. Eu não tenho nada apontar aos meus jogadores que trabalharam e lutaram. Não conseguimos ter bola para controlar o jogo de outra forma."