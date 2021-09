Armando Evangelista: «Jogar na Choupana não nos beneficia»

O fecho do mercado de verão não trouxe a terceira alternativa que Armando Evangelista desejava para ajudar a revigorar o pior ataque da prova, a par com o Belenenses SAD, mas o treinador também assumiu que o tempo de paragem do campeonato permitiu diluir as dores de crescimento que o principal escalão acarreta e mostrou-se confiante em tirar dividendos do trabalho desenvolvido já na visita à Madeira.





"Houve o cuidado e o esforço para procurar um terceiro avançado com características diferentes, mas não foi possível, nem nos adianta estar a lamentar porque compete-nos arranjar soluções e gosto dos jogadores que tenho à disposição, sabendo que não é só a eles que lhes compete marcar golos", justificou Armando Evangelista, ciente das dificuldades que o Arouca terá de ultrapassar para percorrer o caminho da permanência: "A caminhada é longa e acho que somar pontos consistentemente é positivo, mas a minha forma de ver futebol passa por ter a ambição de querer ganhar, porque acredito que quando se mostra vontade de vencer ficamos mais perto de pontuar do que quando jogamos para não perder".Foco no espírito de iniciativa para tentar rentabilizar frente ao Marítimo, na Choupana, e ajudar a diluir o ingrato desconforto de já ter defrontado dois dos principais candidatos ao título nas primeiras quatro jornadas."Todos os jogos têm de ser feitos e, apesar das dificuldades que sentimos, acho que hoje somos mais equipa, mas também assumo que preferia ter defrontado Benfica e FC Porto mais lá para a frente porque as diferenças são muitas e com outro conforto podíamos discutir esses jogos de uma forma mais realista", comentou Armando Evangelista, garantindo que a interdição dos Barreiros não se apresenta como uma vantagem para o Arouca: "Concordo a decisão da Liga Portugal porque se queremos vender e oferecer um bom espectáculo as condições têm de ser apelativas, mas não me parece que jogar na Choupana nos possa beneficiar porque o jogo continua a ser na Madeira e a ilha é a casa do nosso adversário e o local onde estão os seus adeptos".Já sobre a estratégia em perspectiva para contrariar os madeirenses Armando Evangelista salientou dois pormenores que considera fundamentais."O Marítimo é uma equipa com muita velocidade no último terço e que dá muita largura ao jogo, pelo que temos de anular a profundidade aos homens da frente e controlar a amplitude dos seus laterais. Os meus jogadores estão identificados com estas questões, mas a nossa ideia de jogo é a nossa identidade e é mediante esse processo que vamos procurar o equilíbrio pretendido".