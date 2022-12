Armando Evangelista: «Levar o Arouca a mais um lugar onde nunca esteve»

Armando Evangelista assume o patamar de equilíbrio que o jogo frente o Moreirense encerra e não fez segredo das preocupações acrescidas para este embate, mas também admitiu que a probabilidade de sucesso do Arouca é muito superior frente aos cónegos do que se fosse contra o Benfica e sustentou a ambição de alcançar as meias finais da Allianz Cup com a motivação acrescida de continuar a fazer história."Sabemos bem o que nos espera e não foi por acaso que lançámos um apelo à união dos nossos adeptos porque, para lá da qualidade dos jogadores do Moreirense, da equipa estar na liderança no campeonato e do ânimo que o apuramento num grupo com o Benfica trouxe ao balneário, outra das circunstâncias que poderá desequilibrar esta partida é o factor casa, de forma que o apoio é uma forma de tentar equilibrar tudo isto", comentou o técnico arouquense, convicto que "na Allianz Cup não há equipas da Liga Bwin ou da 2ª Liga": "Os resultados provam esse equilíbrio, mas o Arouca também está confiante e queremos agarrar esta oportunidade para continuar a fazer história".Abordagem calculista, contudo, que não impediu Armando Evangelista de avaliar a superior taxa de sucesso que o Arouca dispõe para conseguir chegar à final four da competição."Sendo que o jogo seria sempre fora de casa não há como esconder que a nossa percentagem é maior frente ao Moreirense do que se fosse frente ao Benfica, mas também temos de reconhecer a excelente fase do nosso adversário, apesar de que também sabemos onde estamos e o que queremos. Se eles estão motivados porque conseguiram travar o Benfica, que ainda não perdeu esta época, nós também temos de estar porque realizámos uma fase de grupos séria, garantimos o apuramento em inferioridade numérica e queremos levar o Arouca a mais um lugar onde nunca esteve presente", avançou Armando Evangelista, admitindo o reflexo estratégico das ausências forçadas, devido a castigo, de David Simão e Opoku: "Preferia ter todos disponíveis, até porque estamos a falar de dois elementos que têm tido um papel preponderante, mas tenho de encarar isso de outra forma porque o plantel tem outras soluções, de modo que não é algo que me tire o sono".