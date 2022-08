Armando Evangelista: «Luz, Benfica-Arouca e Manuel Mota não casam»

O Benfica estreou-se esta sexta-feira com uma goleada sobre o Arouca, por 4-0, no primeiro jogo da Liga Bwin 2022/23. O treinador da equipa arouquense deixou algumas críticas ao trabalho da equipa de arbitragem."Sabíamos das dificuldades que íamos ter. Há que tirar ilações positivas disto. Estreando o número de jogadores que estreamos não há melhor batismo do que jogar na Luz. Para os jogadores que não conheciam deu para apalpar o pulso ao que vamos ter pela frente. Mais uma vez, no início de Liga jogámos na Luz com menos um elemento. Dá-me a sensação que Luz, Benfica-Arouca e Manuel Mota não casam. Na 2.ª parte tentámos não sofrer mais golos, procurámos aguentar e trabalhar um sistema diferente num jogo com dificuldade elevada", referiu Armando Evangelista."Os objetivos são a permanência, se a conseguirmos no final da primeira volta melhor ou quanto mais cedo melhor. Sabemos que é uma luta e que temos de sofrer. Ter esta estreia é algo positivo para os jogadores novos. Pode acelerar o processo de conhecer a competitivadade desta Liga e temos de fazer isto, acelerar, porque o tempo vale o que vale no futebol. Tem havido a preocupação de os integrar, porque é uma corrida contra o tempo e isto já não pára depois de se iniciar o campeonato", acrescentou.