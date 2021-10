Armando Evangelista: «Merecíamos muito mais do que este empate»

Armando Evangelista considerou "frustante" o empate do Arouca em Paços de Ferreira, por aquilo que a sua equipa fez.





"Quem faz o que fizemos, da forma como dominámos, quem consegue criar situações tão claras de golo e no fim só leva um ponto, é frustrante", lamentou à Sport TV."Há que valorizar o facto de não termos sofrido, o que revela consistência na defesa, mas, pelo que produzimos e não deixámos produzir, merecíamos muito mais do que este empate", vincou.Situação atual do clube na Liga Bwin"O jogo da Taça [de Portugal] não refletiu o que vínhamos a fazer no campeonato e os pontos que temos hoje não refletem o rendimento desta equipa ao longo deste campeonato e isso deixa-me tranquilo. O futuro será diferente e mais risonho", concluiu.