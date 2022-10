Armando Evangelista: «Na nossa primeira fase de construção, não estivemos tão seguros quanto o jogo pedia»

Armando Evangelista (treinador do Arouca, analisou as incidências do empate (1-1) no Funchal, em casa do Marítimo, a contar para a 10ª jornada da Liga Bwin."Tivemos uma entrada dentro daquilo que perspetivávamos. Até sofrermos o golo parece-me que tomámos conta do jogo, tivemos capacidade com a bola, jogámos entre linhas e tivemos capacidade em chegar ao último terço e criar alguma instabilidade na última linha defensiva do Marítimo. Depois de sofrermos o golo, perdemo-nos um bocadinho. Na nossa primeira fase de construção, não estivemos tão seguros quanto o jogo pedia. Tivemos alguns passes errados e algumas bolas que permitimos alguma pressão agressiva do Marítimo. Com o tempo fomo-nos encontrando novamente e chegámos justamente à igualdade. Tivemos uma boa entrada na segunda parte, depois tivemos um período onde estivemos muito tempo no meio campo do Marítimo. No nosso meio campo ofensivo, e com uma definição mais acertada, poderíamos ter feito o segundo golo. Não aconteceu, algum demérito nosso e também alguma infelicidade em um ou outro lanca", sublinhou o técnico dos arouquenses."O Marítimo cresceu na última fase do jogo, colocou muita gente na frente e deu muita largura ao jogo pelo Vítor Costa e pelo Cláudio Winck. Acabámos por ficar com menos um devido à lesão do Vitinho e aí tivemos de sofrer um bocadinho, juntar a equipa e aguentar até ao final, porque ficámos sem capacidade de ter bola e sair em transição.""Este resultado ajusta-se, porque as duas equipas queriam ganhar este jogo. Nenhuma estava satisfeita com um empate e aquilo que deram no jogo mostrou que estavam à procura dos três pontos".