Armando Evangelista: «Não soubemos lidar com o golo sofrido aos 20 segundos»

As declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após a goleada sofrida () na receção ao Sp. Braga na quarta jornada da Liga Bwin. "O [Jerome] Opoku teve uma lesão no final da semana que o impediu de jogar. Em relação ao jogo, no cômputo geral houve muito Sporting de Braga e pouco Arouca. Não soubemos lidar com o golo sofrido aos 20 segundos, sem sombra de dúvida pagámos caro a intranquilidade de sofrer tão cedo", começou por dizer o técnico dos arouquenses, que continuou a sua análise detalhando os três golos seguintes dos arsenalistas na partida."Se analisarmos os três golos seguintes, é um passe errado que deixa a bola nos pés do Ricardo Horta, o terceiro é um penálti cometido de forma ingénua e o quarto é um passe de risco desnecessário do Alan [Ruiz] que dá o golo. Não me parece que tenha sido pela necessidade de um jogador mais físico no meio-campo. Não soubemos lidar com o primeiro golo. Defrontando uma equipa moralizada, com uma série de 11 golos em três jogos, acabaram por ter uma confiança extraordinária e na primeira parte fizeram cinco remates e marcaram quatro golos", atirou."É importante que esta equipa saiba lidar com vitórias, derrotas e empates, com os dias bons e maus. Este foi um dia mau e há que saber lidar com isso, estamos na quarta jornada, temos seis pontos, sofremos uma derrota com números exagerados para a competitividade que queremos para esta equipa.""Seis pontos à quarta jornada para o Arouca não me parece um mau início. Não é porque perdermos três pontos para uma equipa europeia que vamos dizer que é desastroso. O importante é tirar ilações. É preciso ter capacidade anímica e mental muito grande para lidar com isto. Se analisarmos o jogo, sofremos os dois golos e temos um período muito bom de 15 minutos. No cômputo geral, sofrer seis golos é péssimo, mas se partirmos o jogo e o e analisarmos, temos 15 minutos em que chegámos com qualidade, criámos uma ou outra situação que poderíamos ter finalizado e acabamos por nos desligar. Pelo que criámos ofensivamente, assentariam bem um ou dois golos", terminou.