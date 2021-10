Armando Evangelista: «Nestes jogos da Taça, a superioridade do adversário, às vezes, não é tudo»

As declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após eliminação da sua equipa na 3.ª ronda da Taça de Portugal, frente ao Leça.





"Sabemos que, nestes jogos da Taça, a superioridade do adversário, às vezes, não é tudo. Quando não se consegue igualar a dedicação, concentração e querer, não adianta de nada ser superior tecnicamente", começou por dizer o técnico dos arouquenses."Acho que passou por aí. Quando existe ambição, concentração e foco, as coisas podem funcionar. Acho que, nesses aspetos, não conseguimos igualar o Leça e o resultado foi o que se viu. Sofrendo um golo, ir buscar o resultado acaba por ser complicado. As equipas fecham-se e defendem-se com mérito, utilizando as armas que têm ao dispor", continuou."Depois, o tempo corre a favor do adversário que, hipoteticamente, não era o que teria mais obrigação de ganhar. Foi-se acumulando nervosismo. Por aquilo que fez, pelo que defendeu e pelas transições que conseguiu, o Leça acaba por ser um justo vencedor.""Espero que não haja nenhuma, até porque o Arouca tem de se focar na manutenção na Liga Bwin. Como é óbvio, queríamos ir mais à frente na Taça de Portugal, pois é a prova rainha e dá estatuto, mas não tínhamos ambição de vencê-la. Depois de analisar o que fizemos, vamos esquecer e focar no nosso grande objetivo", terminou.