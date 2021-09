Armando Evangelista: «O que se tem passado não mostra o valor do Moreirense»

O momento atual do Moreirense não convence Armando Evangelista. O técnico do Arouca acredita que os cónegos têm mais valor do que aquilo que têm vindo a demonstrar, razão pela qual antecipa muitas dificuldades na deslocação a Moreira de Cónegos.





"Estávamos a pensar que não íamos somar pontos, a equipa mais uma vez demonstrou que tem um grande carácter, teve capacidade de acreditar até ao fim e somou um ponto. É sabido que perante as adversidades, conseguir um ponto, sendo o objetivo, jogando em casa, ganhar, da forma que foi moraliza. Durante a semana, traduz-se numa alegria maior, numa predisposição maior para o trabalho e o grupo sentiu isso. Sentiu que pode acreditar, que o trabalho compensa, a abnegação compensa. A semana, dentro do trabalho, foi como as outras, mas com uma predisposição para o trabalho maior.O Adversário não ter somado vitórias não vai ser preponderante. A ambição é sempre a mesma. Se o jogo começa com pontos divididos, nós fazemos sempre por somar o maior número de pontos, seja em que campo for, com que adversário for. Temos pela frente um adversário que muito vai fazer para vencer. Jogando em casa, acredito que teremos uma equipa pressionante. Uma equipa que nos habituou há muitos anos a fazer bons campeonatos e acredito que vão à procura disso. Agora, o crescimento do Arouca também tem sido notório, tem sido um processo lento, mas evolutivo e é à procura disso que vamos. Fazer um jogo sabendo das dificuldades que temos pela frente, temos de equilibrar esta vontade de querer ganhar. Estamos numa fase complicada, com um início de calendário nada fácil, mas vamos fazendo o nosso caminho, temos feito o nosso percurso, temos somado pontos, temos crescido enquanto equipa, o processo tem sido assimilado pelos elementos que têm chegado. Vamos focados na nossa equipa, porque só quando dominarmos o que temos de fazer é que podemos ambicionar pontos e exibições dentro do que pretendemos.Isso é uma realidade, mas prefiro olhar para o cenário de forma diferente. Eu quero olhar pela dificuldade que vamos encontrar e pela vontade que o Moreirense vai ter de demonstrar que o que se tem passado não corresponde ao valor daquela equipa. Temos de ir com cautela. Conhecemos a equipa do Moreirense, conhecemos as individualidades o campo onde vamos jogar e estamos à espera do pior cenário, das maiores dificuldades e não de facilidades. Não acredito que em profissionais que joguem na 1ª Liga há tantos anos que vão tremer ou que vão levar fantasmas do passado para o jogo. Temos de focar, estar concentrados e esperar sempre pelo pior cenário para podermos tirar do jogo o que nos estamos a propor.Não podemos fugir a essa realidade, estamos atentos a isso, sabemos que temos de melhorar as entradas no jogo, não tem sido as entradas que queremos. Parece-me que, durante este tempo todo, são factores que já estavam sinalizados. É importante termos a noção de que as entradas podem definir o que acontece no final. Se temos tido a capacidade de dar a volta, temos de ter capacidade para melhorar esse aspeto. Temos de entrar mais concentrados, mais capazes de estancar uma primeira investida dos adversários, porque se temos dado a volta à situação, a verdade é que pode sair caro no futuro. São processos que temos de melhorar, o processo é continuo e temos trabalhado isso.Gostaria de ter mais pontos, mas face a todo este processo e ao que foi o início, a composição do plantel, tenho de admitir com o que temos vindo a desenvolver, com a resposta que o grupo tem dado, porque não é fácil com o comboio em andamento ir integrando elementos novos dentro do processo. Os que cá estavam têm facilitado a integração, os que chegaram têm tido mente aberta para se integrarem e assimilarem o mais rápido possível o que exigimos. Este processo, nuns demora mais tempo noutros menos, mas a resposta que têm dado estou satisfeito com o trabalho dele, embora como é óbvio ambicionemos sempre mais. E tenho a certeza de que poderíamos ter mais um ou outro ponto, por tudo o que temos feito, pelo capacidade de passar obstáculos, mas satisfeito com o trabalho do grupo.