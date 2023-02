Armando Evangelista: «Olhavam para nós como os coitadinhos»

O Arouca depara-se com a possibilidade de alcançar a psicológica fasquia dos 30 pontos na receção ao Santa Clara, adversário que já venceu por duas vezes esta época nos Açores, mas o técnico Armando Evangelista, não só recusa a projectar uma ambição de dimensão europeia, como atira que "a segunda volta vai ser muito mais dura e é preciso manter o equilíbrio, até porque o Arouca ainda não garantiu nada"."Neste momento da época prefiro não olhar aos pontos, mas ao adversário que temos pela frente e ao contexto do campeonato na certeza que os nossos índices de confiança estão elevados e vamos encarar este jogo com a ambição de o vencer. Contudo, estamos naquela fase da época em que os clubes que estão a lutar pela permanência costumam galvanizar-se, além de que a estatística também nos diz que quem está mais em baixo costuma fazer mais pontos na segunda metade. Mediante este cenário temos de nos centrar nas dificuldades que o Santa Clara irá proporcionar. O Jorge Simão entrou há pouco tempo, mas tem bons jogadores à sua disposição e certamente encara este jogo com o Arouca com ambição", confidenciou Armando Evangelista, salientando que "este não é o Santa Clara do início da temporada": "Além daquela velha máxima de que não há dois jogos iguais, também temos de ter em conta que o nosso adversário está num processo evolutivo, logo também não é a mesma equipa dessas partidas que penderam a nosso favor. Acresce a tudo isto o trajecto que realizámos com mérito. Antes olhavam para o Arouca como os coitadinhos, mas fomos conquistando o respeito, o que também cria mais responsabilidades no adversário. Mediante tudo isto e a normal competitividade da Liga Bwin na reta final, creio que teremos mais entraves pela frente, pelo que temos de estar precavidos para essa competitividade".Outro assunto que merece atenção do técnico arouquense foi o regresso de Oday Dabbagh à titularidade em Barcelos, na última jornada, onde o avançado até foi o autor do golo que valeu o empate após ter sido excluído das opções na partida disputada frente ao Sporting para a Allianz Cup em função da dúvida que se gerou em torno da sua saída durante o mercado de inverno."Olho para o que aconteceu com o Dabbagh como uma consequência do mercado. Não vi nenhuma novela. Foi um processo natural de um período onde todos, desde clubes a jogadores, querem lucrar. No entanto, desde que fecha o mercado o Dabbagh é jogador do Arouca até ao final da época e ponto final parágrafo no assunto. Como tal é tratado como parte integrante do grupo. Tem de ser acarinhado quando tem de ser e tem de ser chamado a atenção quando também se justificar", asseverou Armando Evangelista, confidenciando que "houve mais casos idênticos no Arouca": "A diferença é que não foram públicos e a situação do Dabbagh prolongou-se mesmo até ao fecho do mercado. Repito, não é um problema e fico muito feliz por o ter cá".