Armando Evangelista: «Podemos e queremos conquistar os três pontos»

Armando Evangelista lançou, este sábado, o jogo contra o Belenenses SAD, marcado para amanhã (20.30 horas) e referente à 17.ª jornada da Liga Bwin. O treinador do Arouca revelou que o plantel tem três novos infetados com a Covid-19, no caso Norbert, Or Dasa e Yaw Moses, acrescentando que o central Gastón Campi também será baixa devido a um problema muscular.Sobre o jogo em si, entre duas equipas que lutam pela permanência, Evangelista colocou-lhe o rótulo de partida que vale seis pontos."Pode reforçar distanciamento na tabela classificativa. Perspetivo um jogo muito equilibrado, se calhar muito pensado, porque Beleneneses SAD tem vindo a demonstrar uma grande evolução na sua forma de jogar. Tem capacidade para sair a jogar pelos três corredores, sobretudo pelos laterais com a profundidade dos laterais. No corredor central, o Afonso Sousa, por exemplo, tem demonstrado qualidade para jogar entrelinhas de forma muito satisfatória. São as dificuldades que vamos ter pela frente, mas vamos com a convicção de que podemos e queremos conquistar os pontos para somar aos que temos, porque estão a fazer falta", afirmou o técnico, questionado por Record.O duelo com a Belenenses SAD será o primeiro de dois consecutivos fora de casa, condição na qual o Arouca ainda não logrou triunfar, mas o treinador olha para isto como uma nova oportunidade."É uma boa oportunidade para inverter isso mesmo. Já tivemos boas prestações fora de casa, podíamos ter ganho, por exemplo, ao Portimonense e ao Marítimo. Agora, temos uma dupla oportunidade para inverter essa tendência", considerou, rematando sobre as expectativas para o mercado de transferências, que está aberto durante este mês."Há muito por onde melhorar, mas somos o Arouca e nem sempre temos capacidade de ter os que gostaríamos. Se o mercado mostrar que tem elementos que podem acrescentar, não vamos desperdiçar a oportunidade", assegurou.