Armando Evangelista: «Podemos e temos de fazer mais»

O nulo entre Casa Pia e Arouca parece ter satisfeito ambos os técnicos. Para lá de Filipe Martins , também Armando Evangelista falou num resultado que se aceita e mostrou-se também agradado pela forma como os seus jogadores se aplicaram em campo."Era aquilo que tínhamos vindo a fazer, no seguimento do que foram os nossos primeiros jogos. Pelas incidências do último jogo, era importante acabarmos este jogo e os nossos jogadores saírem com um sentimento positivo e coletivo de que sentissem que a equipa é organizada, é capaz e, de uma forma individual, não comete erros fáceis como no outro jogo", começou por analisar."Parece-me que foi o que se passou, fomos coesos e concentrados. Nesse capítulo, saio satisfeito. O jogo com o Sp. Braga está ultrapassado e saímos daqui com outra crença do que esta equipa é capaz de fazer. As duas equipas respeitaram-se muito. Se o jogo foi equilibrado, foi por isso mesmo. Quando recuperávamos a bola na primeira parte, na segunda fase de construção estávamos a ter capacidade de levar o Casa Pia até ao espaço defensivo, mas estava a faltar agressividade no ataque à profundidade para chegar a zonas de finalização de outra forma", frisou."O mesmo aconteceu ao Casa Pia, que, na segunda parte, meteu mais elementos na frente. Nós apostámos mais na transição do que no ataque organizado e foi dessa forma que conseguimos chegar a zonas de finalização. Em termos de oportunidades mais claras, acabámos por ter mais. Podemos e temos de fazer mais, criar outro tipo de situações e em maior número. As equipas fizeram o trabalho de casa e sabiam exatamente o que tinham de fazer neste jogo", concluiu.