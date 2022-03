Armando Evangelista: «Podíamos ter ganho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico do Arouca, Armando Evangelista, crê que a sua equipa poderia ter ganho em Tondela o jogo e lamentou os dois golos sofridos ( 2-2 )."A nossa boa entrada acabou por sair cara. Após fazermos o golo, a equipa na lidou com a vantagem como devia. A nossa linha defensiva baixou uns metros e o meio campo continuou, o que originou espaços entrelinhas que o Tondela aproveitou muito bem e que nos custaram dois golos. Depois dessa fase acabámos por dominar, criando diversas oportunidades. Mesmo assim, após o 1-1 temos a bola ao poste. Depois, na segunda parte, foi notória a nossa supremacia face ao jogo do Tondela. Por o que fizemos poderíamos ter ganho este jogo, mas tenho de aceitar o resultado", frisou.