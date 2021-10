Armando Evangelista: «Pusemos o campeão em título a tirar bolas sem critério...»

Apesar de desapontado pelo desaire sofrido pelo seu Arouca diante do Sporting, por 2-1, Armando Evangelista mostrou-se satisfeito pela forma como os seus pupilos se apresentaram diante do campeão nacional. Apesar de recusar o rótulo de heróis, porque o final não foi o que desejava, o técnico arouquense lembrou que a sua equipa chegou até a estar por cima do jogo.





"Heróis não, porque o final não foi o que queríamos. Mas em largos períodos do jogo vi os meus jogadores a vestir o papel e a capa de heróis. Equilibraram o jogo, chegaram a estar por cima com o campeão... Uma equipa que chegou à Liga, temos de valorizar isso. Pôr o campeão em título a tirar bolas sem critério, temos de valorizar. Mas a verdade é que a nossa imaturidade custou caro e não nos deixou levar pontos. Quando chegámos ao empate temos de meter gelo no jogo, para ver o que pode dar, mas fomos imaturos e sofremos logo, o que não pode acontecer contra uma equipa destas. Há que aprender com os erros cometidos, há que refletir e aprender com eles. Vamos fazê-lo, tendo a certeza que estamos a fazer coisas boas, mas não estamos a tirar pontos, quando parece que eram merecidos", começou por analisar.Armando Evangelista explicou ainda a mudança de centrais ao intervalo, quando tirou Abdoulaye e colocou Gastón Campi. "Foi opção minha. Achei que o nosso central do lado esquerdo pedia outra coisa, para dar outro critério na saída. Tendo o Campi disponível para jogar, que podia dar o que esperava, o que precisava, foi só isso...""Sabíamos que íamos ter este início complicado, jogando com adversários [complicados], mas depois de passar esta fase, fazendo uma análise do que foram, produzimos para ter mais pontos para estar mais confortáveis, porque seja pelas estatísticas ou pelo futebol e ambição do grupo, diz-nos que merecíamos mais pontos e acho que eram justos pelo que temos feito".