Armando Evangelista: «Prefiro focar-me naquilo que tem sido a resposta do Sp. Braga após um desaire»

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, alertou este sábado para a eventual reação do Sporting de Braga, no domingo, em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin, face à recente goleada sofrida com a Fiorentina [4-0].



O jogo dos bracarenses na passada quinta-feira, a contar para a Liga Conferência Europa, foi desvalorizado pelo técnico, que lembrou as vitórias frente a Benfica (3-0) e Famalicão (4-1), após as duas derrotas nas deslocações a Alvalade, ambas por 5-0. "Em relação à derrota de quinta-feira, prefiro lembrar-me, por exemplo, quando o [Sporting de] Braga perde em Alvalade por números expressivos [5-0] e, no jogo seguinte, acaba por ganhar ao Benfica 3-0 em sua casa. Depois, volta a perder contra o Sporting [novamente 5-0] e volta a ganhar no jogo seguinte ao Famalicão, por 4-1. Prefiro focar-me naquilo que tem sido a resposta do [Sporting de] Braga após um desaire, do que achar que pode estar, em termos emocionais, abatido por ter perdido um jogo por números que não são normais no Sporting de Braga e não fazem jus à valia do clube", alertou, em conferência de imprensa.

Na véspera da deslocação ao terreno do Sporting de Braga, Evangelista realçou a "valia" do adversário, reforçando a atual posição dos minhotos na tabela classificativa. "Acima de tudo, há que ressalvar esse terceiro lugar do [Sporting de] Braga, confortável, diga-se. Isso, por si só, traduz o plantel que tem, o valor, a estrutura que tem crescido a olhos vistos nos últimos anos, daí as dificuldades que vamos sentir, como é óbvio. Tem causado dificuldades a todos os oponentes, não é só ao Arouca, com certeza", constatou.

Apesar disso, o treinador defendeu as hipóteses da sua equipa e voltou a destacar o momento dos jogadores, numa altura em que os arouquenses já atingiram a marca dos 30 pontos e encontram-se na disputa por um lugar nas competições europeias. "Queremos que esta nossa fase esteja para durar, queremos que a nossa ambição se traduza em exibições e em pontos, não nos restringindo apenas aos jogos em casa. Esta nossa boa fase é fruto do valor que temos dentro do plantel. Há valores que têm despontado, outros têm crescido. Há jogadores desconhecidos que começam a ser referência. Faz parte da máquina que é o Arouca hoje. Já podemos chamar ao Arouca uma máquina, uma máquina que funciona não só em casa, mas em tudo o que seja competição, nos treinos e na vontade de querer fazer bem", disse.

Quanto a notícias que colocam o lateral esquerdo Mateus Quaresma na rota dos turcos do Besiktas, Evangelista opta por desvalorizá-los, considerando que são uma consequência do trabalho da equipa, e descartou essa hipótese, ao anunciar que o brasileiro estará nos convocados para a partida. "Quando em termos coletivos as coisas estão bem, é normal que sobressaiam os valores individuais. É muito mais fácil quando existem resultados e exibições. Eu vi as notícias, a verdade é que eu não sei de nada. O que eu sei é que o Quaresma está convocado e amanhã [domingo] vai estar em Braga. É a única certeza que tenho. Face a essa notícia, o mercado na Turquia fecha hoje e amanhã o Quaresma estará em Braga", reiterou.

Tiago Esgaio, emprestado pelo Sporting de Braga ao Arouca, Weverson e Vitinho, os dois lesionados, são as únicas baixas, num jogo que poderá marcar o regresso de Rafa Mújica aos convocados.

O Arouca, sétimo classificado da Liga, com 30 pontos, jogará no terreno do Sporting de Braga, terceiro, com 46, pelas 18 horas de domingo, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.