Armando Evangelista: "Premiar dedicação dos adeptos com um triunfo"Técnico pretende carimbar o passaporte europeu na receção ao ChavesO Arouca está a atravessar a pior sequência da época, por força de três derrotas consecutivas, mas também encontra-se a apenas um ponto de distância de carimbar o passaporte para as competições europeias, bem como ainda não perdeu a esperança de terminar o campeonato no 5º lugar.Contexto, ainda assim, que o técnico Armando Evangelista defendeu ser confortável, bem como o principal argumento para encarar a receção ao Chaves, naquele que será o último jogo em casa da temporada, com o objetivo de agradecer a dedicação dos adeptos."Temos de olhar para este desafio como olhamos para todos os outros, porque foi desta forma que conseguimos estar nesta condição, sabendo que o Chaves abdicou das provas a UEFA, mas também está a apenas dois pontos de distância e tem a vontade de obter a melhor pontuação de sempre na Liga Bwin", comentou Armando Evangelista sem fazer segredo da "ideia de premiar o apoio de todos os arouquenses com uma boa exibição e um triunfo": "Se o conseguirmos vamos distanciar-nos do nosso adversário, garantir a Europa e terminar a pior fase desportiva".Perspetiva pragmática, contudo, que o técnico reconhece implicar tranquilidade, até porque considera que "o Chaves será um adversário muito incómodo". "Estamos a atravessar um momento que procurámos evitar ao máximo, mas que acontece com todas as equipas e para o qual não há uma explicação, porque os jogadores são os mesmos e a forma de trabalhar também. Simplesmente as coisas não se têm desenrolado como o pretendido, mas olhamos para isto como um todo e não para a parte. Estamos gratos pelo trajeto bom que conseguimos e queremos muito terminar a época bem em casa, de modo que é preciso continuar a trabalhar e mostrar a serenidade suficiente para lidar com a situação, sabendo que só temos de nos orgulhar por tudo o que já realizámos e só dependemos de nós, mas que também vamos defrontar um adversário que está a fazer uma época brilhante e a viver o seu melhor período no campeonato".