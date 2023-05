Armando Evangelista: «Prémio é de toda a estrutura que trabalha em prol do mesmo»

Armando Evangelista, técnico do Arouca, recebeu esta sexta-feira o prémio de melhor treinador da Liga Bwin referente ao mês de março. Em declarações ao site da Liga, o técnico dos lobo referiu que o prémio não é apenas seu mas "de toda uma estrutura que trabalha em prol do mesmo"."É sempre gratificante, ainda para mais quando é atribuído por colegas que desempenham o mesmo papel. Parece chavão, mas num desporto coletivo como é o futebol é óbvio que este prémio não é só do mister Armando Evangelista, é sim de toda uma estrutura que trabalha em prol do mesmo. Em Arouca temos sido incansáveis, com o apoio de toda a estrutura, da equipa técnica, dos jogadores. Todos têm feito um trabalho fantástico", atirou o vimaranense, de 49 anos.Nesta eleição, o treinador do Arouca superou a concorrência direta de Roger Schmidt (Benfica) e de Tulipa (Vizela).