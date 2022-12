Armando Evangelista: «Queremos continuar na Allianz Cup»

O técnico Armando Evangelista não contornou a dependência do resultado do jogo entre Feirense e Leixões para o Arouca conseguir o apuramento na Allianz Cup, mas foi ágil a dar corpo à esperança de conseguir voltar a vencer o Santa Clara para poder seguir em frente na competição, mesmo reconhecendo que o compromisso nos Açores terá um grau de dificuldade acrescido pela vontade do adversário concluir a sua participação com outra imagem."O Santa Clara já não tem possibilidades matemáticas de apurar-se e até acho que é por aí que este jogo poderá ser ainda mais complicado, dado que o nosso adversário vai querer fechar com um bom resultado, ao passo que o Arouca tentará dar continuidade ao seu desempenho no sentido de vencer porque, se pudermos estar na próxima fase, não vamos abdicar", referiu Armando Evangelista, reconhecendo que "o crescimento desportivo acontece com triunfos": "Sabendo que temos de ganhar para alimentar a esperança de passar é isso que procuraremos fazer nos Açores. Já lá vencemos para o campeonato e acredito que temos capacidade para repetir esse sucesso, além de que não nos adianta nada estar a pensar no desenrolar do outro jogo do grupo quando toda a energia tem de estar no nosso desempenho".Momento de pressão, contudo, que Armando Evangelista também assegura "não beliscar o melhor arranque de sempre do Arouca no campeonato", apesar de assumir "a vantagem anímica" que um triunfo frente ao Santa Clara representará para a deslocação ao Estádio do Dragão, a contar para a Liga Bwin: "Todos os clubes tem aproveitado a Allianz Cup para se prepararem da melhor forma para o regresso ao campeonato, pelo que é importante fazer uma boa partida antes de defrontarmos o FC Porto para reforçar os índices de confiança, mas não é um jogo que vai colocar em causa o bom trabalho que temos vindo a desenvolver, apesar de que também sabemos que os museus é que vivem do passado e o futebol é o momento, pelo que o apuramento reforçaria sempre esse espírito, até porque continuamos na Taça de Portugal e também queremos continuar na Allianz Cup".Armando Evangelista também se pronunciou sobre a vontade de aproveitar a janela de mercado de inverno para dotar o plantel com mais soluções e esclareceu os motivos que levaram o Arouca a contratar recentemente Thiago Silva, guardião de 26 anos que nas últimas épocas representou o Estoril e encontrava-se sem clube."A nossa ideia passa por aumentar a competitividade interna do plantel. A aquisição do Thiago passa muito por aí, além de que foi uma oportunidade de mercado, porque encontrava-se sem clube. É mediante este contexto que vamos abordar o mercado, porque temos as nossas carências", afirmou Armando Evangelista, sem fazer segredo que "há a necessidade de reajustar as soluções nos corredores para colmatar a ausência de Vitinho, que está sujeito a uma lesão de longa duração".