Armando Evangelista: «Queremos muito passar à próxima fase»

Armando Evangelista assume a importância estratégica que a receção ao Leixões representa para as aspirações do Arouca em alcançar o apuramento na Allianz Cup após o empate averbado frente ao Feirense na jornada inaugural da prova, mas espera que a sua equipa consiga dar continuidade ao bom momento desportivo com um resultado capaz de manter a luta em aberto."O Leixões chega a Arouca na qualidade de líder do grupo, fruto de duas vitórias e, como tal, com expectativas elevadas porque pode definir a passagem à próxima fase neste jogo. Só por isso temos de ter ainda mais cautelas, mas também estar confiantes pela nossa consistência, dado este também é o melhor momento do Arouca desde que está na Liga Bwin", comentou o treinador, salvaguardando a importância da competitividade neste horizonte paralelo: "As nossas prioridades estão bem definidas porque não nos adianta nada vencer a Allianz Cup se não conseguirmos manter o Arouca no principal escalão. Contudo, para mim é descabido encarar qualquer jogo ou competição sem a ambição de chegar o mais longe possível, pelo que não faz qualquer sentido aliviar a responsabilidade só porque não vamos jogar para o campeonato. Isso não encaixa. Queremos muito passar e vamos fazer tudo para o conseguir, até porque só desta forma é que pode haver crescimento desportivo".