Armando Evangelista: «Queremos que os adversários olhem para o Arouca com respeito»

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Benfica, Armando Evangelista começou por analisar o arranque indesejado na Liga Bwin (derrota por 0-2 em casa frente ao Estoril) e a forma como os seus jogadores encaram esta partida.





"O início não foi aquilo que desejávamos, mas quanto ao estado anímico do plantel, parece-me que eles têm a noção da oportunidade que é competir na Primeira Liga e da oportunidade que é competir contra uma equipa de Champions. Acho que a motivação para estes jogos não é afetada e parece-me que estamos bem. Queremos mostrar aos nossos adversários e nos jogos em geral que têm de olhar para o Arouca com respeito porque queremos ganhar o nosso espaço. Não queremos que olhem para o Arouca como os parceiros pobres desta liga, por isso, é com essa motivação e com este intuito que vamos encarar este jogo".O técnico, que volta a contar com João Basso para a defesa, garantiu que Antony ainda "não é opção para este jogo" assim como Moses. "Ainda está a recuperar do problema de saúde que teve. O resto do plantel está ok", confidenciou.Alargando a análise ao facto de defrontar "os 3 grandes" nas primeiras oito jornadas, o treinador falou em "dificuldade acrescida". "Estamos a falar dos três primeiros classificados da última liga. Em termos de dificuldade estamos a falar de dificuldades acrescidas. Agora, temos de olhar para essas dificuldades como um momento de aprendizagem, como um momento para podermos crescer enquanto equipa, um momento para poder mostrar as nossas valias, quer individuais quer coletivas".O facto do Arouca não marcar há dois jogos foi alvo de discussão, mas Armando Evangelista não vê, para já, motivos para alarme. "Não é porque estamos dois jogos sem marcar que vamos começar a olhar só para questões ofensivas. O trabalho diário é dividido por todos os momentos e a atenção que foi dada à finalização esta semana foi exatamente igual. Nesta fase não me parece relevante que estar dois jogos sem marcar golos mereça mais atenção do que outros aspetos como, por exemplo, as transições".Quanto a reforços, a resposta continua a ser negativa. "Não. E vocês [jornalistas], em relação a isso, estão bem informados. Neste momento quero-me focar naqueles que estão disponíveis porque esses são os que nós temos para preparar esse jogo. Neste momento não quero pensar naquilo que pode vir a chegar. E até agora são estes que conseguiram tão bons resultados na Segunda Liga e que nos deu a possibilidade de estar a competir na Liga Bwin. Eles têm ambição".Armando Evangelista disse esperar um "Benfica fortíssimo", mas que o Arouca não vai mudar a sua forma de jogar: "vamos encontrar um Benfica fortíssimo. Quem esteve atento ao jogo do Benfica sabe as dificuldades que vamos encontrar. Sabemos que vamos ter de sofrer, vamos ter de trabalhar muito, vamos ter de estar muito unidos. Vamos ter de ser uma equipa no verdadeiro sentido, mas não vamos fugir muito daquilo que é a nossa identidade e daquilo que é o nosso pensar do jogo. Já o disse mais do que uma vez, dentro de cada adversário há uma estratégia, mas depois essa estratégia pode ter algumas nuances. Em termos de comportamentos gerais, não vamos fugir daquilo que costumamos fazer"."Estamos no início da época e não me parece que haja sobrecarga de jogos. Não são meia dúzia de jogos nesta fase da época que podem influenciar o jogo de amanhã. Temos é de estar ligados e pensar que amanhã temos uma grande oportunidade para os nossos atletas, para poder crescer e para mostrar aquilo que nos fez chegar até aqui", concluiu o técnico arouquense.