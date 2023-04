Armando Evangelista: «Resultado do último jogo do Marítimo espelha mais aquilo que eles valem»

Armando Evangelista fez esta sexta-feira a antevisão ao duelo com o Marítimo, da 27.ª jornada da Liga Bwin, marcado para este sábado às 15h30. O treinador arouquense deixou claro que a vitória maritimista frente ao Boavista espelhou o valor do conjunto orientado por José Gomes, mas não deixou de elogiar a evolução do seu plantel."Olhando para aquilo que é este Marítimo o resultado do último jogo espelha mais aquilo que eles valem enquanto equipa, enquanto individualidades e enquanto o trabalho do seu treinador do que propriamente aquilo que tem feito no resto da época. Depois há que salientar que é uma equipa que está a lutar pela sobrevivência, é uma equipa que tem consciência de que cada jogo tem uma importância tremenda para aquilo que são as aspirações e os objetivos que tem traçados. Sabem que cada jogo que passa é menos uma oportunidade que tem de poder sair da posição incomoda que estão e daí as dificuldades que vamos ter, ou seja, é o somatório de tudo isto", referiu o técnico arouquense, que vai manter a forma de encarar as partidas: "Temos de ter uma abordagem a este jogo dentro daquilo que temos tido, uma forma séria, responsável e olhar para este jogo como mais uma oportunidade de poder somar três pontos".Questionado sobre a pressão da luta pelos lugares cimeiros e possível ida às competições europeias, Armando Evangelista disse que o clube mantem-se "alheio" a isso: "Compreendo perfeitamente a pergunta, mas é daquelas coisas sobre as quais temo-nos mantido alheios. Temos colocado isso de parte porque eu compreendo o facto de neste momento falarem, até pela posição que ocupamos e por aquilo que temos vindo a fazer, da Liga Europa e das competições europeias, mas nós olhamos para cada jogo como uma oportunidade de fazer um bom jogo, de fazer três pontos, de oferecer na nossa casa uma vitória e um bom espetáculo aos nossos adeptos (e espero que possam vir em grande número apoiarem-nos). Se olharmos desta forma não vamos ter pressões adjacentes ao que é o próprio jogo porque o jogo já nos dá a pressão suficiente".O treinador sublinhou ainda que "no final do campeonato as contas serão feitas e parece-me que, aconteça o que acontecer, nada pode beliscar aquilo que temos vindo a fazer".Evangelista referiu também que o trabalho desenvolvido vem de trás: "Sabemos que o trabalho desta época é o seguimento de duas, mas não deixamos de acrescentar nesta época uma série de jogadores. Jogadores, grande parte deles para não dizer 100%, desconhecedores deste campeonato, da nossa cultura, do que é o clube e é óbvio que isso é um processo evolutivo que demora o seu tempo. É normal que com o decorrer do tempo e do trabalho diário haja uma evolução e nós ficamos contentes porque é sinónimo que aquilo que se está a fazer está a ser feito no bom caminho". No entanto, como é natural, os erros podem surgir de várias maneiras: "sabemos que estamos dentro de um jogo e que os erros acontecem porque o adversário nos obriga a errar ou porque por vezes há faltas de concentração e leva-nos a cometer erros. A verdade é que temos vindo a cometer menos erros e nos últimos cinco jogos sofremos um golo, o que é um bom indicador da evolução que temos tido e fico satisfeito porque reflete o trabalho que está a ser feito dento, como estava a dizer, de uma série de jogadores que chegaram e em que era necessário o seu tempo para se irem adaptando aquilo que eram as nossas ideias".A acabar, Evangelista deixou elogios aos seus atletas. "Estamos a falar de profissionais exemplares porque se assim não fosse, provavelmente, não estaríamos na posição que estamos. Parece-me que é fruto do tempo e do trabalho que por vezes não existe no futebol e nós, treinadores, sabemos que por vezes reivindicamos tempo de trabalho. Provavelmente para fora, quando nos ouvem a dizer isto, pode soar a desculpa, mas a prova está aí porque a solidez, a consistência, o conhecimento do colega que está ao lado, as ideias que são transmitidas, isto tudo conjugado com onze homens a trabalharem da mesma forma, a correrem da mesma forma e a pensarem da mesma forma não é fácil. Demora o seu tempo e parece-me que essa consistência vem disso mesmo, daquilo que é o trabalho e o assimilar e o conhecerem-se cada vez melhor. Agora, a ambição nunca faltou nem nos vai faltar até ao fim. Sabemos o que estamos a fazer e o caminho que queremos percorrer", afirmou.E concluiu: "Eu já digo isto desde o início: é o plantel do Arouca mais equilibrado. Sempre disse isto, e disse isto antes de arrancar o campeonato, porque realmente é. Há um equilíbrio muito grande, há uma luta muito grande pela posição, deixa-nos tranquilos quando temos de substituir alguém, como foi o caso do Soro que não pode jogar no último jogo e jogou o Oriol Busquets e ninguém falou no Soro. Essa é a verdade e é sinónimo de que o Oriol fez o seu trabalho bem feito e demonstra o equilíbrio que existe no plantel. Conseguimos construir um plantel equilibrado que leva a uma competição interna muito grande e que leva a índices de concentração, físicos, muito maiores. Este equilíbrio é mais um aspeto que nos permite fazer aquilo que temos vindo a fazer."