Armando Evangelista: «Resultado prova que estamos no bom caminho, mas nada está ganho»

Armando Evangelista era um treinador satisfeito após um jogo em que o Arouca conquistou a primeira vitória frente ao Sporting no campeonato."Foi o que perspetivávamos. Teríamos de sofrer, estar confiantes, seguros e quando roubássemos a bola ter a capacidade de aproveitar os espaços face ao número elevado de atletas que o Sporting coloca entrelinhas, na largura e na frente. Teríamos de ter um aproveitamento muito grande desse espaço, controlar a largura e os espaços entrelinhas e ter boa cobertura da profundidade. Fomos competentes nesse aspeto das dificuldades que tivemos. Fizemos um golo, mas tivemos mais duas ou três oportunidades com o Adán a estar bem. Tivemos felicidade na forma como defendemos e o Sporting teve felicidade quando temos alguns jogadores na frente do Adán [que não marcam]. Pelo trabalho, estratégia e por ser a primeira vez que conseguimos pontos frente ao Sporting, estamos de parabéns", começou por referir o técnico do Arouca, à Sport TV."Era importante ter os três da frente mais pressionados e o portador da bola, para não haver bola descoberta. Sabíamos que se lhes déssemos largura íamos ter dificuldades. Fomos crescendo e mexendo com as caraterísticas dos jogadores, mas nunca abdicando da nossa estrutura inicial.""Demonstrou o crescimento natural que o Arouca tem tido. Estou na minha terceira época em Arouca e é isto que procurávamos: subir à 1.ª Liga e procurar estabilidade. Este resultado prova que estamos no bom caminho, mas à 11.ª jornada nada está ganho. O nosso campeonato não está feito, ainda há muito pela frente. Vamos festejar e há que continuar porque só isto não vale de nada."