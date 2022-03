Armando Evangelista: «Sabíamos que o Slimani tinha uma marcação individual e não fomos capazes»

Armando Evangelista, treinador do Arouca, constatou à Sport TV que a sua equipa retira coisas positivas da derrota com o Sporting"As coisas correram na primeira parte em conformidade com o que era nossa intenção, as situações que aconteceram têm a ver mais com precipitação nossa. Tínhamos de ter mais segurança na saída. Tivemos uma oportunidade numa bola parada e fomos incomodando. Chegar ao intervalo com um nulo era importante. Sabíamos que o Slimani tinha uma marcação individual e a verdade é que não fomos cpazes de travar isso. Perder por 1, 2 ou 3 em Alvalade não nos dizia grande coisa. Era importante ir à procura de levar qualquer coisa. Com a velocidade que o Sporting tem no último terço sofremos mais. Saio satisfeito porque são equipas que lutam por objetivos distintos. Somos uma equipa com personalidade que tentou levar daqui qualquer coisa. Procurámos pontuar em Alvalade, saímos com a cabeça levantada", vincou em declarações à Sport TV."O sentimento de perda dentro da equipa dói-lhes. Se há coisa que procuramos ter em Arouca é ter ambição em todos os jogos, independentemente se é o Sporting [ou outro adversário]. Queremos ganhar sempre, não há que ter medo de perder. Eles ficaram e eu fiquei triste. Temos mais nove jogos para continuar o trabalho que temos vindo a fazer e para eles acreditarem que são capazes. E são. Demonstram isso mesmo. Tenho orgulho pelo que fizeram e têm vindo a fazer."