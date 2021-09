Armando Evangelista: «Sairia frustrado se não saísse com pontos»

Armando Evangelista assume que "sairia frustrado" se o Arouca não conseguisse conquistar qualquer ponto no duelo frente ao Vitória de Guimarães, encontro a contar para a sexta jornada da Liga Bwin e que terminou com um empate (2-2).





"Não sei se só satisfeito com a reação final. Eu sairia frustrado se não saísse com pontos. Fizemos um jogo fantástico. Se pudesse retirar à exibição coletiva alguma precipitação na primeira fase de construção em que falhámos alguns passes e demos algumas bolas ao Vitória, teria sido uma exibição a roçar o que se pretendia. Verdade seja dita, depois de estar a perder 2-0 foi preciso uma alma muito grande para conseguir igualar este resultado e levantar pontos deste jogo", começou por dizer o técnico dos arouquenses, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."É um ponto justíssimo. Uma equipa que está a perder 2-0, mas tem 61% de posse de bola, diz muito do querer. Não sendo possível três pontos, este ponto, para a exibição que tivemos e para a alma que tivemos, é justo", terminou.