Armando Evangelista: «Se o Arouca tivesse conseguido outro resultado, estaríamos a falar de uma ótima exibição»

Apesar do empate (1-1) na receção ao Paços de Ferreira, Armando Evangelista referiu que o Arouca fez uma boa exibição, mas não foi eficaz."Faltou a bola começar a entrar, resumindo friamente, foi isto que aconteceu. Se o Arouca tivesse conseguido outro resultado, estaríamos aqui a falar de uma ótima exibição. A verdade é que tivemos a capacidade de ter bola, explorar o jogo entre linhas, a largura e a profundidade. A forma como os jogadores se entregaram ao jogo torna mais do que evidente que o queriam ganhar. Parece-me que, se tivéssemos os três pontos, para aquilo que foi o jogo, não nos ficaria mal", começou por referir o técnico dos arouquenses à Sport TV."Tivemos um penálti, uma bola no ferro, uma do Antony em que, se toca ao lado, o Sylla pode fazer... o volume de jogo que tivemos. Houve alguma precipitação a buscar a profundidade, mas isso também faz parte do querer ganhar", acrescentou, olhando já ao próximo jogo no campeonato, que acontecerá apenas em abril, fruto da paragem para os compromissos das seleções."De qualquer forma, é mais um ponto que somamos, e tudo o que seja a somar é positivo. Trabalhámos para outro resultado, há que pensar no próximo jogo", concluiu.