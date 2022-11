Armando Evangelista: «Só temos um caminho que é ganhar»

Armando Evangelista fez ao final desta manhã a antevisão do jogo desta terça-feira, em Barcelos, frente ao Gil Vicente, para a Taça de Portugal, a partir das 18H45. Perante um jogo a eliminar, com pouco tempo de preparação, depois de ganhar em Vizela para a Liga no último sábado, o treinador do Arouca assume um cariz diferenciado que pesou na estratégia para este confronto com os gilistas."É um jogo diferente, sem dúvida, até porque estes jogos da Taça já têm contornos completamente diferentes dos do campeonato, pois se queremos seguir em frente só temos um caminho que é ganhar o jogo. Trata-se de passar uma eliminatória, com pouco tempo de recuperação, mas temos de estar preparados para isto, pois acima de tudo a identidade da equipa não se altera de jogo para jogo. Há uma série de comportamentos que serão sempre os mesmos. É óbvio que há uma estratégia para cada jogo, perante cada adversário, tivemos pouco tempo para preparar essa estratégia, é verdade mas continuamos cientes do que temos de fazer para continuarmos em frente e com ambições na Taça"."Em termos de gestão do plantel é óbvio que existem diferenças, mas não queremos encontrar desculpas aí. Queremos é ser tão competitivos neste jogo como fomos no anterior e como queremos ser no próximo. Vamos focar-nos apenas nas soluções que temos para resolver o problema que temos pela frente.""É importante neste ciclo de três jogos nesta semana sermos competitivos em todos eles e nesse sentido poderá haver mudanças ou até no próximo jogo, pois também temos de olhar para o Rio Ave, que é o que aí vem. Mas quando tenho dito que o plantel este ano é mais equilibrado do que no ano passado, é normal que possa haver mudanças.""Os contornos são diferentes e não só por ser um jogo de Taça, até porque o Gil acaba de trocar de treinador e normalmente nestes primeiros jogos existe uma injeção de confiança e motivação. Acredito que vai apostar tudo neste jogo, até pelo que uma eventual passagem à eliminatória seguinte pode trazer à equipa em termos de confiança. Parece-me que vamos ter um Gil Vicente muito mais próximo do valor real das suas individualidades e muito mais próximo da campanha que fez na época passada. Não deixou de ter uma grande equipa e vai querer dar a volta por cima.