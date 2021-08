Armando Evangelista sobre o Estoril: «Equilíbrio vai ser nota dominante»

Armando Evangelista fez esta sexta-feira a antevisão à estreia do Arouca na Liga Bwin amanhã (12h45), naquele que será um encontro entre duas equipas que recém-promovidas à principal divisão do futebol português. O treinador prevê uma partida equilibrada, à semelhança do que aconteceu na 2ª Liga durante a temporada passada.





"Sim. Arrancar em casa, associando a isso o fator público, é óbvio que nos deixa satisfeitos. Acredito que possa ser uma ajuda para as dificuldades que vamos encontrar. Por isso mesmo é um bom prenúncio, sem dúvida, mas sabemos e estamos conscientes das dificuldades que vamos ter nesta liga em que a competitividade, em relação ao passado, vai subir em flecha. Ter o público do nosso lado e a ajudar-nos a combater essas dificuldades vai ser ótimo porque temos de fazer da nossa casa a nossa fortaleza. Perante as dificuldades que vamos ter, o fator casa vai ser preponderante nesta época.""Não há que esconder que o Basso é um dos elementos que está há um ano a trabalhar connosco e é um elemento que está muito identificado com a nossa forma de jogar, quer com a nossa forma de defender quer com a nossa forma de atacar. O João Basso, em termos de primeira fase de construção, é dos elementos que mais identificado está com a nossa forma de sair a jogar. Mas também temos o Baptiste, temos o Brunão, o Sema Velázquez que também estão identificados. Não com tantas rotinas nem com tantos jogos, mas estão identificados. Por um lado, é uma baixa. Gostaria de o ter, como é óbvio. Por outro lado, o trabalho que os outros desenvolvem também me deixa tranquilo porque sei que posso confiar.""Em termos de impedimentos por castigo, o Basso não pode [jogar]. O Antony também não pode porque o certificado ainda não chegou."É uma equipa que o ano passado, nos dois jogos que fizemos, foi um adversário muito competente e em que acabamos por ter dois jogos muito equilibrados. Se lá perdemos pela margem mínima, cá vencemos pela margem mínima. Isso comprova a proximidade e o equilíbrio que existe entre estas duas equipas. O equilíbrio parece-me que vai ser a nota dominante do jogo. Agora, jogando em casa o primeiro jogo, queremos começar bem com o nosso público e espero que o resultado que conseguimos no ano passado em casa se repita.""Acredito que haja algumas nuances e não mudanças até porque a equipa técnica é a mesma. As ideias, no que diz respeito aos comportamentos gerais, pelo pouco que tivemos oportunidade de observar deste jogos que eles fizeram para a Taça da Liga, dá-me a sensação de que aproxima-se muito daquilo que o Estoril vinha a fazer, mas é óbvio que quando se mudam ingredientes há sempre algo que muda. Eu acredito que o Estoril vai manter a sua forma de jogar com algumas mudanças que perspetivei e que vi que estão incutidas. Sabemos muito bem aquilo que queremos, sabemos muito bem aquilo que vamos enfrentar pela frente, sabemos a competência do Estoril, a valia do Estoril, mas acima de tudo temos de olhar para nós e acreditar naquilo que estamos a fazer. Antevejo um jogo equilibrado, mas um jogo em que o Arouca vai ganhar.""Vamos ter de jogar contra eles todos, como é óbvio. Se calhar, mais à frente estaríamos com outra bagagem para os podeR defrontar. Estaríamos mais recheados porque, já o disse e não há que esconder, o plantel do Arouca não está fechado. Há mais jogadores que vão chegar, que têm de chegar e é óbvio que quanto mais à frente isso viesse a acontecer, mais preparados estaríamos para esse grau de dificuldade. Agora, muito sinceramente, não quero estar a pensar nisso, quero focar-me só e simplesmente no Estoril e no que temos de fazer amanhã para ter um bom resultado.""Gostaria de falar quando tivesse certezas. Há alvos, há situações já avançadas, mas neste momento não há certezas e para não estar a induzir ninguém em erro, prefiro não falar nem em posições nem em alvos específicos porque as coisas não estão 100% fechadas. Quando as coisas estiverem fechadas, aí sim, não terei problemas de o dizer."Existem sempre aqui alguns ajustes, assim como foram feitos ao longo da época passada. Às vezes prende-se mais por posicionamento do bloco, se vamos ter um bloco mais baixo, mais alto, mais intermédio. Se vamos ter mais um jogador de equilíbrio, se vamos ter menos um jogador de equilíbrio. Ao longo da época e em função daquilo que o adversário nos vai apresentar, essa gestão foi sendo feita. Este ano provavelmente será dessa forma, em função dos problemas que os adversários nos criarem e em função dos espaços que podem querer explorar dentro daquilo que é a nossa forma de jogar. Reajustes, mas reajustes que não mexam com o nosso modelo de jogo. Reajustes em função de algum espaço que queiramos explorar dentro do adversário ou não queira dar ao adversário. Mais por aí do que propriamente naquilo que são as ideias chave da nossa forma de jogar."O Quaresma posso dizer que hoje não está 100% preparado. Já treinou, mas vamos ver a evolução dele nestas últimas horas. Esperemos que ele, dentro do trabalho que fez, que foi um trabalho limitado, sentindo dificuldades, mas não sendo incapaz, seja opção. A inclusão dele ou não vai depender destas horas."