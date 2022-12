Armando Evangelista sobre o mercado: «É óbvio que temos ajustes a fazer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Janeiro aproxima-se e a reabertura do mercado está cada vez mais perto. Muitos clubes aproveitarão esta fase para fazer reajustes e o Arouca será um deles, tal como admitiu Armando Evangelista."Esta altura de mercado é difícil porque dentro da gestão dos próprios plantéis por vezes há desfoque nos atletas. Questões de mercado mexem sempre com os jogadores. Como é óbvio, temos ajustes a fazer. Se o mercado permitir, vamos fazê-los. Tendo esta janela de mercado e não aproveitar para fazer ajustes não fazia sentido, até porque temos o Vitinho com uma lesão de longo tempo. Há que colmatar essa ausência. Depois, se houver oportunidades que permitam fazer reajustes, não vamos deixar passar", referiu.