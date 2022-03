Armando Evangelista: «Sofremos num ressalto que trai o guarda-redes, no último jogo em casa foi igual»

Armando Evangelista, treinador do Arouca, analisou as incidências da derrota ante o Paços de Ferreira (0-1) e lamentou a falta de sorte no golo consentido.

"Carregámos mais [no futebol direto] na segunda parte, tivemos perto da baliza do adversário a jogar dessa forma, mas, fruto das condições do terreno, que estava encharcado e era uma das hipóteses que tínhamos, com o Bruno Marques, que tem características para disputar as primeiras bolas e segurar o jogo, face à dificuldade em circular porque o terreno não ajudava. Encostámos o Paços de Ferreira na sua área, mas não foi o suficiente. Sempre que sofremos primeiro acabamos por ter dificuldade. Reagimos bem, conseguimos encostar os adversários, mas no último toque ou último passe não estamos a definir de forma assertiva para poder finalizar. A reação foi positiva, os jogadores foram abnegados, mostraram vontade de chegar a outro resultado. No jogo existe a sorte e o azar, mais uma vez sofremos num ressalto que trai o guarda-redes, no último jogo em casa foi igual. Acabámos por não ser felizes na forma como sofremos o golo. A reação foi aquilo que se pretendia, mais com o coração porque a nossa situação não nos permite ter tranquilidade necessária para chegar lá de outra forma", explicou no final do encontro.



Reação do público

"Os aplausos dos adeptos são um reflexo do que eles viram e do que os jogadores puseram em campo. Ninguém lhes pode apontar nada porque é inequívoca a vontade e o querer em dar a voltar ao resultado. A atitude dos adeptos é o reflexo do que os jogadores fizeram no campo."

Segurança do cargo de treinador



"Preocupo-me com o meu dia a dia, o meu trabalho, em levantar a moral aos jogadores para o próximo jogo, mais nada me preocupa. Só a equipa e os jogadores, porque somos nós que temos que estar cá diariamente e dar a cara. Essas questões não me tiram o sono."