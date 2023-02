Armando Evangelista: «Sofrer um golo aos 20 segundos não se consegue prever nem nos piores pesadelos»

Armando Evangelista, treinador do Arouca, abordou a derrota no terreno do Sp. Braga (2-0) que começou a ser desenhada logo nos primeiros segundos face ao golo de Abel Ruiz."O que não consegui antever? Sofrer um golo aos 20 segundos não se consegue prever nem nos piores pesadelos, como é óbvio. Mas a reação para corrigir esse erro por si só justificava levar daqui pontos. Foi uma reação fantástica, houve equilíbrio e em alguns parâmetros até a favor do Arouca, como nos remates, sete para o Braga e 13 para nós. A qualidade e personalidade que demonstrámos a defrontar um Braga europeu -- não podemos esquecer a mais valia que tem -- é inquestionável e justifica outro resultado. Conseguimos equilibrar o jogo, criar perigo, mas é certo que sem grandes oportunidades. Criámos três ocasiões de golo em que devíamos ter feito uma, se uma dessas pelo menos entra, podíamos levar o Braga para uma zona de desconforto que nos podia dar a perspetiva de levar pontos. Ao golo sofrido, outra coisa que não perspetivava é que um lance em que a haver falta teria que ser a favor do Arouca, foi marcada contra nós e que origina o segundo golo. Não perspetivava, ou se calhar, sim, porque não é a primeira vez que este árbitro apita este tipo de lances, mas não me quero alongar em relação a isso", referiu o técnico dos arouquenses."Gostava de saber porquê, mas não consigo, se soubesse já tinha corrigido. Se calhar, não tenho feito o trabalho de casa como dever ser. Mas isso não belisca em nada a minha equipa, não estou contente, mas demos uma prova cabal do que temos vindo a fazer e isso está traduzido em pontos. OS meus jogadores estão de parabéns, não pelo jogo em si, mas por todo o trajeto ao longo da época, isso deixa-me orgulhoso".