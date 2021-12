Armando Evangelista sublinha "resposta fantástica" do Arouca: «Esta equipa vale pelo caráter»

Depois da goleada sofrida diante do Vizela, o Arouca foi este sábado a Portimão empatar a um golo e o treinador dos arouquenses, Armando Evangelista, destacou a boa resposta dos seus jogadores."Temos uns primeiros 45 minutos com o domínio completo do jogo, em que conseguimos criar, pelo menos, três situações claras de golo. Podíamos ir para o intervalo em vantagem, mas não aconteceu. Na segunda parte, principalmente depois do golo, houve uma reação natural de uma boa equipa, que está a jogar em casa e a fazer um bom campeonato, mas parece-me que a nossa postura não permitiu grandes espaços nem grandes momentos de finalização. Tendo o controlo do jogo, não o domínio, mesmo assim as oportunidades mais flagrantes acabam por ser nossas. São duas oportunidades que acabam por nos penalizar em relação ao número somado de pontos. Sabe-me a pouco, mas o Portimonense também fez muito por conquistar pontos neste jogo", afirmou o técnico, em conferência de imprensa."O último jogo não nos correu bem. Não foi por falta de atitude nem por não querer ganhar, houve erros difíceis de explicar, com aproveitamento de praticamente 100 por cento do que oferecemos pelo adversário. Mas esta equipa vale pelo caráter que tem, pelos jogadores. Enquanto individualidades, não serão os melhores do campeonato, mas enquanto conjunto, equipa, homens, acredito que poderemos ser das melhores equipas do campeonato. A resposta foi fantástica, a que eu esperava, e nunca duvidei que não fosse desta forma. Associando a isto, a qualidade exibicional fala também por aquilo que esta equipa pode fazer. Ficou patente o que fizemos contra uma boa equipa e ficou evidente o que podemos fazer no campeonato", acrescentou Armando Evangelista.