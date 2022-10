Armando Evangelista: «Sylla é muito mais do que um grande golo»

A aptidão dos jogadores do Arouca em fazer golos que correm o mundo conheceu o seu expoente na época passada, com o chapéu executado por André Silva ainda antes do meio-campo frente ao Gil Vicente, mas a formação orientada por Armando Evangelista voltou a não deixar os seus créditos por mãos alheias e produziu uma nova obra de arte frente ao Famalicão.

O autor desta nova proeza dá pelo nome de Morlaye Sylla, médio de 24 anos oriundo da Guiné Conacri que está a cumprir a sua época de estreia na Liga Bwin. Ainda não foi titular, mas voltou a ser suplente utilizado, desta feita para consumar a reviravolta no marcador com um estupendo pontapé de fora da área ao ângulo superior que coloca o Arouca na rota de mais um prémio.

Momento de euforia que não apanhou Armando Evangelista de surpresa e até levou o técnico a afirmar que "o Sylla é muito mais do que um grande golo". "Um bom pontapé pode acontecer a muitos, mas ele já tinha demonstrado esta capacidade de meia distância nos treinos", resumiu o técnico, sem esconder a polivalência do médio como outra das suas grandes virtudes: "É um jogador com um enorme potencial porque tem uma grande relação com a bola, pode fazer várias posições e tem um arranque muito explosivo. A sua grande dificuldade é a barreira da língua, porque só fala francês e, como chegou mais tarde, isso teve algumas repercussões no seu desenvolvimento".

Problemas burocráticos

Sylla regressou a Arouca no último defeso, seis épocas depois de jogar nos juniores do clube da serra da Freita, onde chegou em 2016 referenciado pelo team manager Flávio Soares e o diretor-desportivo Joel Pinho. Nessa época ausentou-se para representar a Guiné Conacri no Mundial de sub-20 disputado na Alemanha e já não conseguiu arranjar visto em tempo útil para regressar a Portugal. Problema burocrático que levou o médio a permanecer no seu país até voltar ao radar do Arouca durante o último verão que também criou alguns inconvenientes ao Arouca durante a pré-época, dada a tardia integração de Sylla no plantel arouquense.