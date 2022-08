Armando Evangelista: «Também podemos causar problemas ao Benfica»

Armando Evangelista já fez, ao início da tarde desta quinta-feira, a antevisão do jogo na Luz e que abre a edição 2022/23 da Liga Bwin (amanhã, 20H15) ."Temos a consciência contra quem vamos jogar e só por si isso já acarreta grandes dificuldades. Todos sabemos o que vale o Benfica e se analisarmos o que foi a pré-época do Benfica e esta primeira mão da pré-eliminatória da Champions, isso também nos diz que as dificuldades serão ainda mais acrescidas. Juntando a isto tudo, a envolvência do que o Benfica tem vindo a fazer junto dos seus adeptos é mais um problema acrescido""Sabemos aquilo que queremos dentro do jogo e que vamos ter uma tarefa muito complicada. Claro que temos um plano, mas estando num processo de renovação do nosso plantel claro que este não era o jogo inicial que queríamos. No fundo, também podemos beneficiar da forma de jogar do Benfica, que está já bem identificada e teremos de ser muito concentrados em todos os momentos do jogo. O Benfica vai conceder espaços e temos de o saber aproveitar com muito pragmatismo, sabendo que também podemos causar problemas ao Benfica"."Acima e tudo, nesta fase da época já fica fácil perceber o jogo do Benfica e isso é sinónimo que s eestá a trabalhar, pois o nosso adversário já se apresenta com processos muito evoluídos para um início de época. Mas o Arouca, mais do que se focar na forma de jogar do Benfica, tem de saber contrariar issoe pensar em assimilar processos para aquilo que vai ser a sua época. É óbvio que eciste um plano e está traçado por nós. Sabemos que o Benfica tem um jogo interior muito forte e uma largura no seu futebol que não é nada fácil de contrariar, mas teremos de estar mais focados nos nossos comportamentes perante as adversidades que nos vão ser colocadas.""O Nino Galovic ainda não está recuperado e o Sema Velázquez, que treina ainda condicionado e está numa fase precoce da sua evolução. O Pedro Moreira também não está recuperado do seu problema e temos uma dúvida no caso do David Simão. Não será muito provável muito provável a sua utilização. No caso do Pedro e do David, se ele não jogar mesmo, são baixas significativas, pois tratam-se de dois jogadores com um conhecimento profundo do campeonato, do adversário e já sabem o que é jogar na Luz. Isso aportaria à nossa equipa mais alguma coisa para este jogo, mas temos outros jogadores novos que provavelmente nunca jogaram na Luz nem contra o Benfica que podem dar o seu contributo e se foram contratados é porque achamos que têm qualidade para isso. Poderá haver aqui uma questão de maior ansiedade e nervosismo, mas que terá de ser ultrapassada rapidamente.