Armando Evangelista: «Temos de estar sempre em estado de alerta»

Armando Evangelista fez esta quinta-feira a antevisão do jogo com o Portimonense, partida que abre a jornada 17 da Liga, a última da 1ª volta, esta sexta-feira, em Arouca, a partir das 19 horas."Espero um jogo complicado, até porque a situação atual do Portimonense diz-nos que este jogo vai ter um elevado grau de dificuldade, pois o nosso adversário não tem pontuado como gostaria e neste jogo vai querer dar uma resposta. Temos de estar precavidos e não nos deixarmos iludir pelos últimos resultados do Portimonense, pois trata-se de uma equipa, tanto coletiva como individualmente com bons valores.""É mais um motivo de alerta, até pelos resultados que o Portimonense tem feito fora de casa. Nós pretendemos acabar a primeira volta com 26 pontos, queremos muito isso, procurando dar continuidade ao nosso bom momento e prolongar isso o mais tempo possível. Mas não são 26 pontos que nos vão deixar confortáveis, pois sabemos da exigência deste campeonato e temos de estar sempre em estado de alerta. Nada é adquirido ao fim da primeira volta. Temos os nossos objetivos bem assimilados e não são esses eventuais 26 pontos que nos deixarão satisfeitos e confortáveis. Há meio campeonato pela frente e muitos que jogar…""Temos tido uma sequência de jogos com espaços muitos curtos. Não é que a equipa esteja rotinada isso, mas nos últimos tempos isso tem sido normal e estes jogadores têm dado uma excelente resposta e demonstrado que estão preparados para isso. É dessa forma que olhamos para este jogo, só com o foco total no Portimonense e sem olhar para o jogo de terça-feira. Nada nos desvia o foco e aquilo que pretendemos em termos de objetivos para cada jogo e isso está já bem assimilado pelos jogadores, estrutura e equipa técnica."Haverá mais mexidas, além das duas já operadas, neste mercado de inverno?"Temos prevista mais uma entrada para os corredores, uma vez que já sabemos que a lesão do Vitinho. Poderá chegar mais um elemento para essa posição para podermos voltar a ter a competitividade interna que pretendemos com quatro elementos nas alas. Vamos ver o que o mercado nos vai ditar até ao fim do mês. Não é fácil ao Arouca ir ao mercado e escolher e por vezes temos de ser escolhidos…"