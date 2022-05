Armando Evangelista: «Temos de fazer um jogo sério contra o Belenenses SAD»

O Arouca parte para a derradeira jornada da Liga Bwin, frente ao Belenenses SAD, com a permanência garantida. Todavia, o treinador Armando Evangelista sente a obrigação de jogar "como se o Arouca dependesse dos três pontos", até por uma questão de respeito relativamente não só ao Belenenses SAD, mas também ao Tondela e ao Moreirense, que lutam pela salvação através do playoff. Foi precisamente essa a mensagem que o técnico deixou em conferência de imprensa, realizada esta sexta-feira.: "Foi uma semana de trabalho como foram todas as outras que ficaram para trás, porque o Arouca tem responsabilidades neste jogo. Quer e deve respeitar os clubes que ainda estão à procura da sua salvação, através do playoff e, nesse sentido, era nossa obrigação fazer uma semana de trabalho séria e preparar este jogo como se o Arouca dependesse dos três pontos que estão em disputa. Portanto, não mudou absolutamente nada, foi uma semana de trabalho igual a todas as outras, por essa obrigação que temos de fazer um jogo sério, porque tanto o Tondela, como o Moreirense e o próprio Belenenses SAD… Eu acho que a melhor forma de respeitar o Belenenses SAD é fazer um jogo sério. E quem ganha com isso é o futebol.": "Houve a preocupação de os tentar sensibilizar para a importância deste jogo. A estratégia continua presente, porque não vamos para o jogo às cegas. A preparação do jogo, os vídeos que sempre vimos, quando defrontámos os outros adversários, também foram os vídeos visionados para este jogo com o Belenenses SAD, a estratégia que montámos para os outros adversários também foi montada, agora, em função do Belenenses SAD... Estive sempre preocupado com a sensibilização dos jogadores, alertei-os para a seriedade que temos de ter, porque tem de ser assim. É uma obrigação nossa. Por isso, tudo igual, nada mudou em relação à preparação do jogo.": "Com uma vitória faremos 33 pontos e, no historial do Arouca na 1.ª Liga, essa poderia ser a segunda melhor pontuação de sempre. Temos 54 pontos no ano da Liga Europa e a melhor pontuação a seguir a essa são 32 pontos, pelos que os 33 pontos dariam-nos a segunda melhor classificação de sempre na prova. Esse é um fator acrescido na ambição para este jogo. E, depois, a despedida dos adeptos, como é óbvio. Encerrar a época e poder oferecer uma vitória aos nossos adeptos é outra das coisas que temos em mente."