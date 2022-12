Armando Evangelista: «Todos os objetivos foram conseguidos»

Armando Evangelista, treinador do Arouca, abordou o triunfo na casa da UD Oliveirense (0-3) a contar para Allianz Cup."Queríamos vir a Oliveira [de Azeméis] ser competitivos, fazer um bom jogo e conseguir mais pontos do que aqueles que tínhamos conseguido até agora. Tínhamos o objetivo de dar tempo de jogo a mais alguns elementos que têm tido menos oportunidades, o que também foi conseguido, e prolongar a série de jogos sem derrotas. Todos os objetivos foram conseguidos. Fomos uma equipa muito unida, que sabia os espaços que tinha de explorar e, quando os jogadores percebem aquilo que se pretende, as coisas tornam-se mais fáceis. Acho que a vitória é, por aquilo que fizemos, incontestável e podíamos ter feito mais um ou dois golos face às oportunidades que tivemos. Mas a Oliveirense não merecia isso, porque é uma equipa bem trabalhada, com bons princípios.A grande diferença deste jogo para os outros dois da Taça da Liga [Feirense e Leixões] é que nesses dois jogos fomos o Arouca que eu pretendo durante 45 minutos e hoje fomos uma equipa que não perdeu a sua organização e agressividade", frisou o técnico.