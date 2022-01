Armando Evangelista: «Três pontos mais importantes para o Arouca»

Armando Evangelista reconhece a qualidade que permitiu ao Estoril ocupar uma posição tranquila na classificação e, precisamente por força desse argumento, deu ênfase à importância estratégica que este encontro em atraso implica para o plano de estabilidade que delineou para o Arouca."Será um encontro extremamente competitivo, até pela vontade de ambas as equipas darem a volta ao momento que atravessam, mas acho que estes três pontos são mais importantes para o Arouca. O Estoril arrancou a época muito bem e, em função disso, acredito que tenha reformulado o seus objectivos, ao passo que a nossa luta continua a ser a mesma, além de que um triunfo neste jogo em atraso permitirá ao Arouca ter uma imagem diferente em termos classificativos", justificou o treinador, ciente que o bom desempenho frente ao Benfica, na última jornada, trouxe confiança à dinâmica que o grupo tem vindo a apresentar, mas não teve reflexos práticos: "Fomos competitivos mesmo até ao fim no jogo com o Benfica, mas não chegou para somar pontos e, se não chegou para somar pontos, temos de fazer mais. É esta a exigência do campeonato e é com essa ambição que encaramos a nossa realidade".Armando Evangelista ainda não poderá contar com a disponibilidade de Bruno Marques para a partida frente ao Estoril porque o mais recente reforço dos arouquenses não só ainda não está inscrito na Liga Portugal, dado que aguarda a chegada do seu certificado internacional, como também porque testou positivo à Covid-19 recentemente e ainda está a recuperar os índices físicos."O Bruno Marques é um homem de área com características diferentes da mobilidade dos outros avançados, mas ainda estamos a perceber a sua condição, seja porque só chegou ontem, mas também porque teve Covid-19 recentemente e ainda não estará na melhor condição", disse Armando Evangelista.Condicionante previamente calculada, até porque o treinador já pode contar com os avançados André Silva e Odday Dabbagh, após ausência devido a castigo, sendo que o responsável técnico até confirmou a titularidade de um deles frente aos canarinhos."O nosso plano para esta reestruturação visa dar equilíbrio ao grupo para, quando for necessário fazer alterações, os reflexos dinâmicos sejam mínimos", afirmou Armando Evangelista, convicto nos benefícios destas circunstâncias: "Nunca podem jogar todos, mas a competitividade não só é um sinónimo de alerta para todo o grupo, como, quando estão todos ao mesmo nível, permite uma gestão mais fácil, já que os jogos são muitos e o equilíbrio pretendido permite-nos ter a equipa mais fresca e motivada".