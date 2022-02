Armando Evangelista: «Um ponto é muito curto para o que o Arouca produziu»

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, analisou o empate (1-1) com o Moreirense"Foi um jogo muito disputado. Estivemos 90 minutos sempre por cima. Não sou só eu que o digo, são as estatísticas, tivemos 77% de posse de bola, 20 finalizações contra quatro ou cinco, isso reflete o domínio. A verdade é que o futebol é muito ingrato. Durante 45 minutos estivemos por cima, com o Moreirense a tirar bolas em cima da linha, tivemos várias finalizações dentro de área, a verdade é que foram lá baixo uma vez, num ressalto que trai o guarda-redes e saem para o intervalo em vantagem, quanto a mim, muito injusta. Na segunda parte, foi mais do mesmo, grande domínio do Arouca, sempre com muito critério, sem despejar bolas, mas a procurar chegar ao último terço, a verdade é que sofremos um penálti que nos poderia ditar a derrota, o que ainda iria estar a lamentar mais. Soubemos sofrer, tivemos capacidade de reação, levamos um ponto deste jogo, que é muito curto para o que o Arouca produziu", reiterou em declarações no final da partida."Todos os pontos são importantes nesta luta. Sinto-me frustrado ,porque o que produzimos e os jogadores deram, merecíamos mais. O futebol é imprevisível, perante a nossa avalanche ofensiva poderíamos ter levado zero pontos daqui, o que seria ainda mais injusto. É um ponto somado e é assim que vamos continuar. Há que analisar as coisas friamente, a resposta que os nossos jogadores têm dado mostra que o caminho é este."