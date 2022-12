Armando Evangelista: «Uma equipa só se transcende quando a mensagem interna é clara»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Armando Evangelista (@armandoevangelista.coach)

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, debruçou-se sobre a importância da comunicação na estreia nas redes sociais."Uma equipa só se transcende quando a mensagem interna é clara. Quem, como, porquê. O treino desenvolve as componentes físicas, técnicas e táticas, mas alimenta, da mesma forma, a pertença a um coletivo que luta pelos mesmos objetivos. Chamemos-lhe união, empatia, o que quisermos. Mas é crucial. A comunicação dentro do grupo de trabalho é um pilar fundamental no futebol. A mensagem tem de ser eficaz, focada em objetivos comuns que promovam a união entre os homens que entram em campo para lutar pela vitória e todos os que, fora do campo, têm de querer a vitória tanto quanto os que lá estão dentro", explicou o técnico português, de 49 anos, que figura no banco do atual oitavo classificado da Liga Bwin.