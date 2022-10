Armando Evangelista: «Vitória aconteceu de uma forma natural»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois do triunfo porsobre o Famalicão, Armando Evangelista, técnico do Arouca, era, de forma naturual, um treinador satisfeito."Fizemos 90 minutos muito bons, apesar de termos entrado a perder. O golo sofrido podia ter-nos levado para a insegurança, mas mostrámos personalidade e continuamos a jogar bem. A 2ª parte é o reflexo do que temos vindo a fazer, a vitória aconteceu de uma forma natural. Hoje juntámos a qualidade aos golos, talvez até por números exagerados."