Armando Evangelista: «Vitória deve-se à interpretação dos jogadores, souberam ser inteligentes»

Após a goleada (4-0) do Arouca frente ao Portimonense, Armando Evangelista frisou que os jogadores arouquenses foram inteligentes na forma como interpretaram o jogo."A vitória deve-se à interpretação dos jogadores e soubemos olhar o jogo e para as dificuldades que nos podia causar, soubemos ser inteligentes nesse capítulo. Se o adversário cometeu erros, foram provocados pelos atletas do Arouca. Os 'timings', as zonas de pressão... O 'quando', o 'como' e o 'quem' deveríamos pressionar foi um trabalho feito na íntegra. Parece-me mais mérito do Arouca, nesse capítulo, do que demérito do adversário. Pressionámos de forma exemplar", começou por referir o treinador do Arouca."O resultado é incontestável em relação àquilo que produzimos, fizemos e à segurança que tivemos no jogo, por isso, é inteiramente justo que os três pontos tenham ficado cá, em Arouca", acrescentou.Armando Evangelista abordou ainda o facto de ter cumprido o 100.º jogo no comando técnico do clube. "Sabemos que o treinador de futebol é descartado muito facilmente e isso demonstra o trabalho que tem sido feito. É um motivo de orgulho. Os meus três anos terem começado na 2.ª Liga, é um bom exemplo, porque os projetos em Portugal, muitas vezes, durante dois, três, seis meses. O Arouca é a prova de que, quando se acredita realmente no que se está a fazer, a mensagem é bem recebida e há capacidade para motivar e se procuram soluções para os problemas, compensa. Os 26 pontos valem o que valem quando estamos a acabar a primeira volta, mas foram conquistados com muito mérito", realçou.