Arouca 2021/22 à lupa: do onze base às ideias de jogo

O Arouca foi o último emblema a ver confirmada a sua presença na Liga BWIN 2021/22. A equipa arouquense está a navegar numa epopeia, desde a temporada 2016/17, onde realizou a sua última participação no principal escalão do futebol português. Há duas épocas a equipa disputou o Campeonato de Portugal e, desde então, tem realizado um percurso ascendente que culminou na subida à Liga BWIN na última temporada, após derrotar o Rio Ave no play-off. Esta será a sua sexta participação na 1ª Liga.





Curiosamente, na última participação do Arouca no primeiro escalão nacional disputaram a Liga Europa nessa época, feito que não evitou o 17º lugar, que culminou na despromoção à 2ª Liga.