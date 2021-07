Arouca anuncia quatro jogos de preparação antes do regresso à 1ª Liga

O Arouca vai enfrentar Tondela, P. Ferreira, Chaves e os franceses Paris 13 Atletico em encontros de preparação para a época 2020/21, que marca o regresso dos arouquenses à 1ª Liga.

A formação de Armando Evangelista vai realizar um estágio no Luso, Mealhada, de 4 a 11 de julho, no qual vai jogar com o Tondela, no dia 10, enquanto no dia 14 encontra o P. Ferreira e em 17 o Chaves, em local a definir.

No dia 20 de julho, o emblema que vai regressar ao principal escalão português recebe no seu terreno a formação Paris 13 Atlético, do quarto escalão francês.

Os arouquenses realizaram os habituais exames médicos na quinta-feira e regressam aos treinos no relvado na segunda-feira.